انقطاع المياه غدًا عن بعض المناطق بكفرالشيخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ عن انقطاع وضعف المياه عن مناطق "مركز ومدينة فوه بالكامل، والوحدات المحلية محلة مالك وكفر السودان والقصابي وتوابعها"، يوم السبت الموافق ١٠-٤-٢٠٢١ من الساعة ٩ صباحا وحتى الساعة ٥ مساء من نفس اليوم، لأعمال الغسيل والتطهير وصيانة الخزانات الأرضية والمروقات بمحطة مياه فوه.وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.