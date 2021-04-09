مها على تكتب: لماذا نجح موسم إقرارات الضرائب؟

عام استثنائى بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، وجهد غير مسبوق بذله الجميع لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية الإلكترونية الأول للأفراد الذى نجح بجدارة، رغم كثرة التحديات. ودعونى أكشف سرًا عمن يقف وراء هذا الإنجاز الكبير، الذى يتماشى مع توجهات القيادة السياسية للتحول الرقمى والدفع الإلكترونى.

الجميع كانت له مساهمة حقيقية فى خروج هذا المشهد المبهر للموسم، وكأن الشمس التى عادت لتضىء كل جوانب الحياة فى مصر لم تنس منظومتها الضريبية، إحدى الأدوات السحرية فى يد الدولة التى تطوعها لتنفق على التنمية والرخاء وتحسين الدخول وبناء الطرق، ولكن كان لوزير المالية، الدكتور محمد معيط، دور كبير فى تحريك كل فرد فى المنظومة.. تعليمات لا تتوقف على مدار الساعة.. دعم متواصل للبنية التكنولوجية.. حلول سريعة وعاجلة للاستفادة القصوى من الوقت، ندوات التوعية التى تخطت حاجز جائحة كورونا لتكون أونلاين. ولا ننسى دور الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، على دعمه المتواصل ومتابعته لكل الجهود التى تبذلها مصلحة الضرائب، والأستاذ رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الذى لم يتوان عن الاستجابة لطلبات المجتمع الضريبى وإنشاء نقاط اتصال وفرق دعم فنى فى كل المناطق، ولولا دعمه وتشجيعه لموظفى المصلحة ما كان هذا الأداء المبهر الذى أدى إلى نجاح موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا لأول مرة، وأتوقع نجاحًا مبهرًا أيضًا لموسم الإقرارات للأشخاص الاعتباريين الذى سينتهى فى ٣٠ أبريل.

وكذلك لا ننسى الدور الكبير الذى قام به مأمورو مصلحة الضرائب وقياداتها، حيث تم عقد ٦٣٩ ندوة لنحو ١٦ ألف ممول، وتم تلقى نحو ١١٠ آلاف مكالمة على الخط الساخن من ١ يناير حتى ٣١ مارس، وتم إنشاء ٢٠ مركز إرشاد ضريبى بالغرف التجارية فى مختلف محافظات الجمهورية و٢٠ منفذًا بقاعة الخزانة العامة، بالإضافة إلى تواجد فرق للدعم الفنى المجانى فى ٢٢٧ مأمورية و٢٩ فرعًا للحاسب الآلى بمختلف المحافظات، هذا بالإضافة إلى مبادرة السيارات المتنقلة.

الأبيات تلاحمت، والسيمفونية اكتملت، والأداء أبهر الجميع، وإنى لأتقدم بكل معانى الشكر لوزير المالية لإتاحة الفرصة لنا لنكون أحد أفراد تلك الأوركسترا التى أبدعت، ونستفيد من توجيهاته التى ما كان ليكتب لهذا الموسم النجاح دونها.

كل الشكر لدعم كل قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، ونعدكم بالمزيد.. معًا لمصلحة ضرائب متقدمة بدعمكم وأحلام موظفى المصلحة.