رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مها على تكتب: لماذا نجح موسم إقرارات الضرائب؟

الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:26 م
مها على
مها على
طباعة
عام استثنائى بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، وجهد غير مسبوق بذله الجميع لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية الإلكترونية الأول للأفراد الذى نجح بجدارة، رغم كثرة التحديات. ودعونى أكشف سرًا عمن يقف وراء هذا الإنجاز الكبير، الذى يتماشى مع توجهات القيادة السياسية للتحول الرقمى والدفع الإلكترونى.
الجميع كانت له مساهمة حقيقية فى خروج هذا المشهد المبهر للموسم، وكأن الشمس التى عادت لتضىء كل جوانب الحياة فى مصر لم تنس منظومتها الضريبية، إحدى الأدوات السحرية فى يد الدولة التى تطوعها لتنفق على التنمية والرخاء وتحسين الدخول وبناء الطرق، ولكن كان لوزير المالية، الدكتور محمد معيط، دور كبير فى تحريك كل فرد فى المنظومة.. تعليمات لا تتوقف على مدار الساعة.. دعم متواصل للبنية التكنولوجية.. حلول سريعة وعاجلة للاستفادة القصوى من الوقت، ندوات التوعية التى تخطت حاجز جائحة كورونا لتكون أونلاين. ولا ننسى دور الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، على دعمه المتواصل ومتابعته لكل الجهود التى تبذلها مصلحة الضرائب، والأستاذ رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الذى لم يتوان عن الاستجابة لطلبات المجتمع الضريبى وإنشاء نقاط اتصال وفرق دعم فنى فى كل المناطق، ولولا دعمه وتشجيعه لموظفى المصلحة ما كان هذا الأداء المبهر الذى أدى إلى نجاح موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا لأول مرة، وأتوقع نجاحًا مبهرًا أيضًا لموسم الإقرارات للأشخاص الاعتباريين الذى سينتهى فى ٣٠ أبريل.
وكذلك لا ننسى الدور الكبير الذى قام به مأمورو مصلحة الضرائب وقياداتها، حيث تم عقد ٦٣٩ ندوة لنحو ١٦ ألف ممول، وتم تلقى نحو ١١٠ آلاف مكالمة على الخط الساخن من ١ يناير حتى ٣١ مارس، وتم إنشاء ٢٠ مركز إرشاد ضريبى بالغرف التجارية فى مختلف محافظات الجمهورية و٢٠ منفذًا بقاعة الخزانة العامة، بالإضافة إلى تواجد فرق للدعم الفنى المجانى فى ٢٢٧ مأمورية و٢٩ فرعًا للحاسب الآلى بمختلف المحافظات، هذا بالإضافة إلى مبادرة السيارات المتنقلة.
الأبيات تلاحمت، والسيمفونية اكتملت، والأداء أبهر الجميع، وإنى لأتقدم بكل معانى الشكر لوزير المالية لإتاحة الفرصة لنا لنكون أحد أفراد تلك الأوركسترا التى أبدعت، ونستفيد من توجيهاته التى ما كان ليكتب لهذا الموسم النجاح دونها.
كل الشكر لدعم كل قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، ونعدكم بالمزيد.. معًا لمصلحة ضرائب متقدمة بدعمكم وأحلام موظفى المصلحة.

موضوعات متعلقة

موقف دفعة 3 ثانوى من المواد خارج المجموع

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

«الإفتاء» تستطلع هلال رمضان فى احتفال رسمى وشعبى الأحد

جامعة الأزهر تنفي شائعات حول مواعيد الدراسة في رمضان


الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات «حياة كريمة»

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي الحما قبل تشغيل المشروع

image description

افتتاح 22 مسجدًا جديدًا في أسيوط

image description

استمرار شن الحملات على القطاعات الخدمية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه منفلوط المرشحة ضمن تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

جامعة الأزهر تنفي شائعات حول مواعيد الدراسة في رمضان

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت| تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي اليوم

«جونسون اند جونسون» تبدأ قريبا تجارب لقاحها في الهند

ألمانيا تعتزم تشديد قانون الحماية من العدوى

تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد 2021.. وأبرز الضحايا هذا العام

أيام زمان

حكاية الأزمة الأكبر في حياة الفنانة هند رستم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ درويش الحريرى.. المُلحّن والمُعلم
ماجد حبته
تحرير «الشام» فى القرم!
المزيد

الثقافة

تتزين للانتحار.. تعرف على خرافة «عروس النيل» في مصر القديمة

مثقفون ف ختام «مئوية عكاشة»: عالم موسوعى يصعب تصنيفه

يتماس مع «الحلاج».. «صاحب الوردة» النص المسرحي الأول لعبدالرحيم كمال

مكتبة مصر الجديدة فى التصفيات النهائية من المشروع الوطنى للقراءة