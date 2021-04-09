محمد عبدالعزيز يكتب: أرخص ما باع الرجال

اضطجع الرجل على شقه الأيمن وتجشأ بصوت عالٍ، وبدأ فى توجيه النصح وإرشاد غيره متقمصًا دور ابن عطاء الله السكندرى صاحب الحكم العطائية، بل إن حكيم زمانه قد تمادى فى توجيه الآخرين وإرشادهم ناسيًا أو متناسيًا أن مريديه يعرفون سيرته الأولى وهم فى غالب الأحوال لن يأخذوا بنصيحته، فلسان حالهم يقول ما قاله أبوالأسود الدؤلىُّ: يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ المُعَلِّمُ غَيْرَهُ * هَلَّا لِنَفْسِكَ كَانَ ذَا التَّعْلِيمُ. تَصِفُ الدَّوَاءَ لِذِى السِّقَامِ وَذِى الضَّنَى * كَيْمَا يَصِحُّ بِهِ وَأَنْتَ سَقِيمُ.

بينما يجلس بعض المتلقين فى وضع التلميذ الذى هيأ نفسه لاستقبال هذه الدروس المجانية من الحكيم، متمثلين حديثًا نسب إلى الرسول الكريم- وإن لم تثبت صحة نسبته إليه- يقول: «الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق الناس بها».

وقد اعتدنا فى صغرنا أن نرفض النصائح استقبالًا أو حتى توجيهًا، إذ نعتبرها عبئًا ثقيلًا على من يوجهها وهى بنفس القدر ثقيلة علينا حين نتلقاها، ومع تقدم العمر وجدت نفسى فى بعض الأحيان مضطرًا لتوجيه النصح لمن هم أحدث فى العمر سواء من أبنائى أو أقربائى أو زملائى الأقل تجربة والأحدث عمرًا، وفى تلك المرات- النادرة- وجدت النصيحة ثقيلة جدًا على أذن من يسمعها، بينما هى على العكس عند الناصح، فمقدم النصيحة يرى فى نفسه حكيمًا خبر الحياة ودرسها وسلك مسالكها وتجول فى دروبها، إذ تتغير لهجة الناصح ونبرة صوته بالطبع ليعطيك انطباعًا بأنه يتحدث بصوت الحكمة.

ولدى الحكيم بعض المبررات التى يسمح بها لنفسه أن يقوم بدور المرشد والموجه لغيره، ولكن المبرر المقبول من وجهة نظرى الذى يسمح لشخص ما بالقيام بهذا الدور ليس إلا العلم، فقد تكون صغير السن، نعم، لكن علمك الذى وهبك الله إياه أكسبك خبرات لم تكن متاحة لرجل حُرم نعمة القدرة على رصد تجارب الحياة، حتى وإن عايش كثيرًا من المواقف فإنه لا تكون لديه القدرة على الرصد والتحليل واستخلاص التجربة فى كلمات مختزلة، ومن ثم نقلها لغيره عند الحاجة إلى ذلك.

والحكمة ليست مرتبطة كذلك ببيئة معينة، وإن كنا نرى فى ريفنا الممتد على طول البلاد وعرضها رجالًا حكماء تخرج الكلمة من ألسنتهم فتنهى خصومات وتقضى على آثار وتعمر مجتمعات، وحكيم القرية غالبًا ما يكون شخصًا ذا هيبة منحه الله هذه الوجاهة وتلك المكانة بحكم نسب شريف أو علم دينى غزير أو فصاحة فى الكلام، ونادرًا ما يعول الناس على مبدأ الغنى والفقر فى تقييم حكمة الرجال، فكلمة الرجل قد تهوى به إلى قاع المجتمع حتى وإن كان من وجهاء القوم إذا اشتهر عنه عدم احترام جلسة الرجال أو حكمهم، أو أنه كان لا يصون سرًا ائتمنه عليه أحدهم، أو أنه تراجع يومًا عن الوفاء بوعد أو الالتزام بتعهد ألزم نفسه به أمام حكماء القرية. والحكيم يدعى فى جلسات الرجال أن صوته من رأسه، وجرى العرف فى بلادنا أن حكيم القرية يجده أمرًا معيبًا أن يعرف الناس يومًا أن زوجته هى التى أشارت عليه بالرأى الفلانى فى المشكلة الفلانية، والحقيقة- فيما خبرت- أن معظم أحكام الرجال فى جلساتهم العرفية تكون بإيعاز من سيدة البيت التى يكون قد أطلعها على أبعاد المشكلة المدعو للتحكيم فيها، ولا أرى عيبًا يجبر الحكيم على إخفاء مصدر معلوماته ومرجعية أحكامه، فمجتمع النساء أكثر وعيًا ودراية بتفاصيل لا يعبأ بها الرجال وسط مشاغل حياتهم وسعيهم خلف أرزاقهم، مما يجعل رؤيتهن للقضايا أعلى دقة وأحكامهن أكثر توفيقًا.

وغالبًا ما تكون أنت، وأنت المستهدف بالنصيحة، أكثر حكمة ونضجًا من مقدمها ولديك من خبرات الحياة ما يدفعك لأن تصرخ فى وجه حكيم زمانه: أن اصمت يا رجل، أسكت الله حسك، لكن أدبًا اشتهرت به أو أعرافًا تربيت عليها تجبرك على الصمت فى حضرة هؤلاء الأدعياء، مما يؤكد أنك أكثر حكمة منهم بدليل صبرك عليهم والأخطر فى كل هؤلاء هو من ينصِب نفسه حكيمًا على زملاء عمل لا لشىء إلا لأن منصبه الإدارى أعلى درجة من غيره، فهو مديرهم مثلًا، وهذا يضمن له أن ينصت الجميع لحكمته، بل إن بعض هؤلاء من أدعياء الحكمة يتمادى فى فرض وجهة نظره على زملائه دون نقاش موضوعى، وهذه آفة اجتماعية تصيب البعض وتؤدى بالمؤسسة إلى الفشل الذريع.

ولكن الأولى من وجهة نظرى إن اضطر أحدنا إلى توجيه نصيحة لغيره، أن يخفف ذلك الناصح من طريقة الأداء، وحبذا لو قدم النصيحة فى صورة عملية يتأسى بها من نوى توجيه النصح له، فرد الشباب فى الغالب قاس جدًا على من يجهد نفسه فى توجيه النصح لأحدهم، بينما هو نفسه يأتى عكسها، فليس من المنطقى أن ينصح أب أحد أبنائه بالتوقف عن التدخين– مثلًا- بينما هو مدخن شره، وهنا أتذكر قول الأصمعى: النصح أرخص ما باع الرجال.