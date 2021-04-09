رئيس المكسيك يسعى لتمرير قانون يحد من تهريب البنزين

قال الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور: إنه تم تقديم مشروع قانون إلى الكونجرس الشهر الماضي للمساهمة في الحد من تهريب البنزين، ومنح شركة النفط الحكومية "بيميكس" المزيد من السيطرة على سوق الوقود.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن لوبيز أوبرادور قوله: "آمل قبل انتهاء الدورة الحالية، وبالطبع هذا سيعتمد على جدول الأعمال في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، لكن آمل أن تتم الموافقة على مشروع القانون".وذكر الرئيس المكسيكي خلال مؤتمره الصحفي صباح اليوم الجمعة إنه "مهم للغاية بالنسبة لنا".وتختتم دورة الكونجرس التشريعية في 30 أبريل الجاري.