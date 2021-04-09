الخارجية تشيد بمؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان

أشادت وزارة الخارجية بمؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان الذي نظمته "إدارة الجامعات - مكتب الشباب الإفريقي" بوزارة الشباب والرياضة المصرية بالتعاون مع الاتحاد الوطني لشباب جنوب السودان ووزارة الشباب والرياضة الجنوبية السودانية وجامعة القاهرة فرع الخرطوم، ضمن مشروع "وحدة وادي النيل.. رؤي مستقبلية" في نسخته الثالثة تحت شعار "من أجل جنوب السودان" بقاعة المؤتمرات بالمركز الأوليمبي بالمعادي، والذي عقدت فعالياته من 3 وحتى 8 أبريل 2021.وتابعت الخارجية المصرية، أن يشكل مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان تحت "شعار من أجل جنوب السودان" تفعيلا لوحدة وادي النيل نحو رؤى مستقبلية التي من خلالها تسعى لتعزيز مشاركة شباب جنوب السودان في بناء المؤسسات الوطنية وتعزيز قيم الحكم الرشيد ومكافحة الفساد وخلق منصة للحوار بين الشباب وكبار المسئولين؛ لمناقشة تحديات الشباب والخروج بتوصيات تشكل فرص بناء بيئة موائمة نحو استدامة السلام.وجدير بالذكر أنه يأتي انعقاد مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان بالتزامن مع الخطوات الجادة التي تتخذها دولة جنوب السودان الشقيقة إزاء الحفاظ على مكتسبات السلام بها، وباعتبار أن الشباب هم المستقبل حيث يتعين ألا ندخر جهدا في تمكينهم والاستثمار في تعليمهم وإكسابهم الخبرات كضمانة لاستدامة السلام وتنفيذا لخطة اسكات البنادق في القارة الأفريقية، خاصة أن لمصر تجربة رائدة في مجال تمكين الشباب، ولن تدخر أي جهد في سبيل نقل خبراتها للأشقاء في حوض النيل والقارة الأفريقية.