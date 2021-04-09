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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بنى سويف يهنئ مركز شباب بليفيا لصعوده للدور النهائي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 08:32 م
محمد هاني غنيم
محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسؤولى قطاع الشباب والرياضة بتأهل مركز شباب بليفيا للدور النهائي بعد تغلبه على ممثل محافظة السويس في دور الــ 4، ضمن التصفيات النهائية لدورى مراكز الشباب لكرة القدم في نسخته الــ8 على للموسم الحالي 20202021.

وعبر المحافظ عن سعادته بصعود أبناء بني سويف للمباراة النهائية، معربا عن تمنياته وثقته في شباب بني سويف بالفوز بالبطولة والتتويج بالمركز الأول على مستوى مراكز شباب مصر.

وكان فريق مركز شباب بليفيا ممثل محافظة بني سويف قد تغلب على منافسه مركز شباب قرية عامر ممثل محافظة السويس، في المباراة التى أقيمت "اليوم الجمعة "واستضافها ملعب مركز شباب السلام ببورسعيد، حيث نجح أبناء بني سويف من الفوز بالمباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليصعد إلى المباراة النهائية لملاقاة فريق مركز شباب المحسمة "ممثل محافظة الإسماعيلية"، ليتنافس شباب محافظتي بني سويف والإسماعيلية على لقب دوري مراكز الشباب على مستوى محافظات مصر.

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