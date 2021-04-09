فيديو لاستقبال الرئيس السيسي نظيره التونسى قيس سعيد بمطار القاهرة الدولى

نشر الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية فيديو لمراسم استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم، بمطار القاهرة، أخاه الرئيس التونسى قيس سعيد، الذى يحل ضيفًا عزيزًا على مصر فى زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام.وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه سيتم عقد لقاء قمة "مصرية- تونسية"، غدًا السبت، بقصر الاتحادية من المقرر أن تتناول التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك فى كافة المجالات، خاصة على المستوى الأمنى والاقتصادى والاستثماري.