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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تسجل 2747 إصابة جديدة بكورونا و78 وفاة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:41 م
كورونا في اليونان
كورونا في اليونان
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سجلت السلطات الصحية في اليونان، اليوم الجمعة، ألفين و747 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و78 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة انخفاضا في أعداد الإصابة عن يوم أمس الخميس التي بلغت 3 آلاف و228 إصابة.

وذكرت الهيئة الوطنية للصحة العامة- في نشرتها اليومية- أنه بذلك ارتفع العدد الإجمالي لحالات (كوفيد- 19) التي سجلتها البلاد منذ بداية الوباء إلى أكثر من 285 ألف حالة، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 8 آلاف و758 حالة وفاة، حسب ما نقلته صحيفة "جريك ريبورت" اليونانية.

وأشارت إلى أن عدد المرضى الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي في مستشفيات البلاد بلغ 790 مريضا.

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