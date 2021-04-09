اليونان تسجل 2747 إصابة جديدة بكورونا و78 وفاة

سجلت السلطات الصحية في اليونان، اليوم الجمعة، ألفين و747 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و78 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة انخفاضا في أعداد الإصابة عن يوم أمس الخميس التي بلغت 3 آلاف و228 إصابة.وذكرت الهيئة الوطنية للصحة العامة- في نشرتها اليومية- أنه بذلك ارتفع العدد الإجمالي لحالات (كوفيد- 19) التي سجلتها البلاد منذ بداية الوباء إلى أكثر من 285 ألف حالة، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 8 آلاف و758 حالة وفاة، حسب ما نقلته صحيفة "جريك ريبورت" اليونانية.وأشارت إلى أن عدد المرضى الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي في مستشفيات البلاد بلغ 790 مريضا.