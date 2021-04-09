اليونان تسجل 2747 إصابة جديدة بكورونا و78 وفاة
الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:41 م
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سجلت السلطات الصحية في اليونان، اليوم الجمعة، ألفين و747 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و78 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة انخفاضا في أعداد الإصابة عن يوم أمس الخميس التي بلغت 3 آلاف و228 إصابة.
وذكرت الهيئة الوطنية للصحة العامة- في نشرتها اليومية- أنه بذلك ارتفع العدد الإجمالي لحالات (كوفيد- 19) التي سجلتها البلاد منذ بداية الوباء إلى أكثر من 285 ألف حالة، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 8 آلاف و758 حالة وفاة، حسب ما نقلته صحيفة "جريك ريبورت" اليونانية.
وأشارت إلى أن عدد المرضى الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي في مستشفيات البلاد بلغ 790 مريضا.
وذكرت الهيئة الوطنية للصحة العامة- في نشرتها اليومية- أنه بذلك ارتفع العدد الإجمالي لحالات (كوفيد- 19) التي سجلتها البلاد منذ بداية الوباء إلى أكثر من 285 ألف حالة، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 8 آلاف و758 حالة وفاة، حسب ما نقلته صحيفة "جريك ريبورت" اليونانية.
وأشارت إلى أن عدد المرضى الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي في مستشفيات البلاد بلغ 790 مريضا.