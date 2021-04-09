مصرع شخص في انقلاب سيارة بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعى

لقي شخص مصرعه، إثر انقلاب سيارته الملاكي بطريق عودته من محافظة المنوفية اتجاه القاهرة على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، أعلى كوبري الفحص بمدينة بنها، جرى نقل جثة المتوفى لمستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد حازم عفت، مأمور قسم ثان بنها، بوفاة شخص، إثر انقلاب سيارته الملاكي، أثناء عودته من محافظة المنوفية متجهًا للقاهرة، أعلى كوبرى الفحص بمدينة بنها.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية وتم نقل جثة المتوفى لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق. وبالفحص تبين انفجار إطار السيارة خلال سيرها أعلى كوبري الفحص، ولم يتمكن قائدها من السيطرة عليها، ما أدى إلى اصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.