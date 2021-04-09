مصر للطيران تسيّر 77 رحلة بمطار القاهرة.. غدًا

تسيّر مصر للطيران بمطار القاهرة، غدًا السبت، ٧٧ رحلة جوية، بمعدل ٤٩ رحلة دولية إلى كل من "بيروت، نيويورك، بغداد، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحة، لندن، دبي، باريس، جنيف، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، بروكسل، كوبنهاجن، برلين، موسكو، أبوظبي، أثينا، فيينا، ميونيخ، عمان، ميلانو، البحرين، الخرطوم، الشارقة، دار السلام، عنتيبي، أديس أبابا".وتسيّر الشركة الوطنية ٢٥ رحلة داخلية إلى كل من "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان"، و٣ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٦٠٣٨ راكبا.