جامعة الأزهر تنفي شائعات حول مواعيد الدراسة في رمضان

قدم المركز الإعلامي بجامعة الأزهر التهنئة إلى منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وحذر المركز الإعلامي من الشائعات التي تبث بين الحين والآخر، مؤكدًا أنه لا توجد أية صفحات غير هذه الصفحة، التي من خلالها تنشر جميع البيانات الرسمية، موضحًا أن الضوابط التي يعمل بها بداية من شهر رمضان المبارك كالآتي:- تلتزم الكليات والمعاهد بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بتخفيض قوة العمل على حسب ظروف كل كلية، وما تقتضيه مصلحة العمل بها، وتقليل وقت الاجتماعات، وأعداد الحضور بما يضمن حسن سير العمل بكل كلية.- تقليص زمن المحاضرة ليصبح ٤٠ دقيقة بدلا من ٥٠ دقيقة، وتطبيق نظام التعليم الهجين، بتقليص أوقات التدريس وجهًا لوجه، سواء للمحاضرات أو الدروس العملية، مع التعويض بزيادة ساعات التدريس الإلكترونية عن بُعد؛ رغبة في تقليل الكثافة الطلابية؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.