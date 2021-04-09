محافظ أسوان يتفقد أعمال تطوير السوق السياحية القديمة (صور)

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عقب أداء صلاة الجمعة بالمسجد الجامع، جولة بأسواق الشواربى والحارث والسياحى القديمة، تابع خلالها مستوى النظافة العامة، بجانب جهود رفع الإشغالات والباعة الجائلين، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أعمال التطوير الجارية في المرحلة الثالثة من السوق السياحية القديمة بطول 350 مترا، حيث طالب محافظ أسوان الباعة الجائلين بالاستعداد لنقلهم إلى السويقة الجديدة بمنطقة الجيش.وأكد المحافظ أنه عقب الانتهاء من مشروع التطوير والتجميل لن يتم السماح باستمرار وجود أي إشغالات داخل هذه الأسواق السياحية، كما سيتم مصادرة البضائع وتحويلها لدور الرعاية والملاجئ الاجتماعية.وعقب ذلك تفقد اللواء أشرف عطية مشروع إنشاء السويقة الجديدة بمنطقة الجيش، والذى سيضم 90 باكية ومحلا في موقع تجارى متميز يضم دورات عمومية حضارية للرجال والسيدات.ووجّه المحافظ بتوسعة المحلات والباكيات لتكون بمساحة 8 م2، مع تعلية الحوائط إلى متر و20 سم، على أن يتوازى مع ذلك إنشاء أسوار بمداخل ومخارج السويقة، وتركيب كاميرات مراقبة ومنظومة حريق تأمينية حتى يتسنى استقبال الباعة الجائلين وتسليم هذه المحلات بعد إجراء قرعة علنية بأرقام محددة.وخلال جولته الميدانية، استمع المحافظ لشكاوى ومطالب المواطنين، حيث وجّه المسئولين بدراستها والعمل على تلبيتها وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة.