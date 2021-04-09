مطار مرسى علم يستقبل 70 رحلة سياحية الأسبوع المقبل

قالت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة إن مطار مرسى علم الدولي بمحافظة البحر الأحمر سيستقبل خلال الأسبوع المقبل 70 رحلة جوية منتظمة وغير منتظمة «شارتر»، قادمة من مختلف الدول الأوربية، في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران على زيادة تنشيط حركة السياحة الداخلية والدولية الوافدة إلى البلاد في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي تواصل تطبيق وتشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على جميع الوفود الركابية والسياحية الوافدة، تنفيذًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «الإياتا» ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات من فيروس كورونا.وأكدت المصادر أن حصول مطار مرسى علم الدولي على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات سيسهم بشكل كبير للغاية في زيادة معدلات التشغيل مختلفة الجنسيات، خاصة في ظل الإمكانيات والتجهيزات الضخمة الموجودة بالمطار، فضلا عن تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للوفود الركابية والسياحية بمرحلتي السفر والوصول، أسوة بكبريات المطارات العالمية.