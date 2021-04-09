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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنهاء مشكلة صرف «العطواني» بإدفو وسحب تراكمات المياه (صور)

الجمعة 09/أبريل/2021 - 08:02 م
أعمال تركيب طلمبة
أعمال تركيب طلمبة الرفع الجديدة
أسوان_إسراء توفيق
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أجريت أعمال تركيب طلمبة الرفع الجديدة بمحطة الصرف الصحي بقرية العطواني بمركز إدفو، التابع لمحافظة أسوان، وتم إعادة تشغيلها بالكفاءة المطلوبة مرة أخرى، وبالتوازى جارٍ شفط تراكمات المياه المتبقية من داخل المدرسة ومركز الشباب، من خلال طلمبات ومعدات الحماية المدنية.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بسرعة التدخل الفوري لحل مشكلة تعطل محطة الصرف الصحى بقرية العطواني التابعة لمركز ومدينة إدفو.

وكان محافظ أسوان قد تدخل لحل هذه المشكلة بشكل نهائي عقب ورود استغاثات من أهالى القرية عن حدوث انهيار جزئى وكلى لعدد من المنازل نتيجة لغرقها بالمياه عقب تعطل المحطة، كما تم الدفع بسيارات لشفط المياه، بالإضافة إلى حصر الأضرار الواقعة على المواطنين.

وستقوم إدارة الشئون الاجتماعية بالرديسية بصرف المساعدات المالية للأسر المتضررة، مع إدراج المنازل المضارة ضمن خطة "حياة كريمة".

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