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محمد العسيري

الثقافة

تتزين للانتحار.. تعرف على خرافة «عروس النيل» في مصر القديمة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 08:27 م
عروس النيل
عروس النيل
ايهاب مصطفى
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عرف المصريون القدماء قيمة النيل وقدسوه لما كان يجيء به من فيضان سنوي له دوره في النماء والزراعة والاستقرار، واعتباره شريانا مائيا يربط شمال البلاد بجنوبها من ناحية الاقتصاد والحركة الملاحية، فصنعوا له معبودًا أطلقوا عليه اسم "حعبي"، ويقيمون له الاحتفالات ويقدمون له القرابين ويكتبون له الأغاني والأشعار ويحرمون أي عمل يضر بالنيل، كما ذكر في "الاعترافات المنفية" أو صيغة إنكار الذنوب بالفصل 125 من كتاب الخروج فى النهار "كتاب الموتى"، "أنا لم ألوث ماء النيل".

وكعادة المؤرخين الكلاسيكيين والعرب خرجوا إلينا بقصص وأساطير لا تمت للمصريين القدماء بصلة، حيث ادعوا أنه خلال الاحتفال بوفاء النيل كل عام كان يتم تقديم فتاة جميلة يتم اختيارها وتزيينها وإرضاء أهلها بالمال ومن ثم إلقاؤها في النيل وذلك لضمان وفائه بالفيضان وإرضائه.

وخرجت الأسطورة تقول أنه حكم مصر حاكم عادل محب للخير وفي إحدى السنوات حل بالبلاد الضنك والقحط فطلب من كبير الكهنة المشورة فأخبره بأن النيل غاضب لأنه يريد الزواج بفتاة بكر جميلة، فأمر الملك بإعلان الأمر في أنحاء البلاد بأن أي فتاة تريد الزواج من رب النيل وليكون لها ذرية منه تتقدم لاختيار الأجمل من بينهن، فيقوم الكاهن باختيار الفتاة وتزيينها، ومع انتهاء مراسم الاحتفال تقوم الفتاة بإلقاء نفسها في النيل طواعية، وفي إحدى السنوات لم يجد الكهنة أي فتاة جميلة في البلاد فقاموا بصنع عروس خشبية وإلقائها في النيل حتى لا يغضب.

ولا يوجد لدينا أي مصدر نصي أو أثري مصري يشير إلى فكرة التضحية البشرية للنيل، في حين أن فكرة أسطورة عروس النيل جاءت لما كان يلقيه المصريون من تماثيل ذهبية وليس بشر على الإطلاق..

وضمن ما يتعلق بعروس النيل في التراث الإسلامي من خرافات ما قاله المؤرخ المصري عبد الرحمن بن عبد الحكم في اعتقاد أهل مصر بأن فيضان النيل لا يأتي إلا إذا ألقيت فتاة حسناء فيه: لما افتتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص - حين دخل بؤونة من أشهر العجم – فقالوا: أيها الأمير، لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها. قال: وما ذاك ؟ قالوا: إذا كانت اثنتي عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر من أبويها، فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون، ثم ألقيناها في هذا النيل. فقال لهم عمرو: إن هذا مما لا يكون في الإسلام، إن الإسلام يهدم ما قبله. قال: فأقاموا بؤونة وأبيب ومسرى والنيل لا يجري قليلا ولا كثيرا، حتى هموا بالجلاء، فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك، فكتب إليه: إنك قد أصبت بالذي فعلت، وإني قد بعثت إليك بطاقة داخل كتابي، فألقها في النيل.

فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة فإذا فيها "من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر: أما بعد، فإن كنت إنما تجري من قبلك ومن أمرك فلا تجر فلا حاجة لنا فيك، وإن كنت إنما تجري بأمر الله الواحد القهار، وهو الذي يجريك فنسأل الله تعالى أن يجريك" قال: فألقى البطاقة في النيل، فأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل ستة عشر ذراعا في ليلة واحدة، وقطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم".

وقصة ابن عبد الحكم عن عروس النيل قصة خرافية من نسج الخيال، لأن أهل مصر عندما دخلها عمرو بن العاص كانوا على عقيدة المسيحية، وهى تحرم تقديم القربان البشري، لذا فإنه من غير منطقي أن يقوم المصريون بإلقاء فتاة فى النهر وتقديمها كقربان حتى يفيض بعد مرور سبعة قرون على بداية انتشار المسيحية في مصر، وبعد مرور أكثر من مائة عام على إغلاق آخر معابد الديانة المصرية القديمة فى بلاد النوبة.

وقد اعتمد ابن عبد الحكم في تأريخه على ما تم تجميعه من حواديت تروى شفاهة حيث إنه لم يكن معاصرا لحوادث دخول العرب لمصر، فقد عاصر ابن عبدالحكم قيام الدولة الطولونية وعاش ثلاث سنوات بعد تأسيسها.

ومع ذلك ترجع أهمية ابن عبدالحكم إلى أنه صاحب أقدم كتاب عربى مؤلف فى مصر وهو "فتوح مصر وأخبارها" وهو أول ما ألف في التاريخ الإسلامي لمصر وتحدث فيه عن تاريخ مصر قبل الفتح، ثم عن فتح مصر وأخبارها، حسبما ذكر الدكتور شريف شعبان في كتابه"أشهر خرافات الفراعنة"، والذي صدر عن دار "ن" للنشر والتوزيع.

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