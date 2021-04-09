محافظ أسوان يعطي مهلة أخيرة للمسئولين عن إنهاء مرافق مزلقان بهاريف

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مهلة أخيرة 3 أسابيع أمام مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتركيب خط جديد أسفل مزلقان بهاريف بدلًا من الخط القديم المتهالك ليتم في اليوم التالى تركيب البلاطات الخرسانية لأرضية المزلقان بطول 200 متر ضمن رفع كفاءته بتكلفة 2 مليون جنيه بعد الانتهاء من وضع التربة الزلطية، وهو الذى توازى مع نقل خطوط الاتصالات للجانب الشرقى.جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية لمحافظ أسوان لقرية أبو الريش يرافقه مسئولو الجهات التنفيذية المختلفة.وشدد اللواء أشرف عطية على قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب المتهالكة والتي تكرر حدوث كسورات بها، بجانب تركيب محابس جديدة لمنع ظاهرة قطع المياه عن المنطقة بالكامل، بالإضافة إلى دعم طاقة محطة الشيخ على بطلمبات جديدة.وأشار إلى أن ذلك يأتى تمهيدًا لربط هذه الشبكات مع مشروع تغذية قرى أبو الريش قبلي وبحرى والأعقاب بمياه الشرب من محطة جبل شيشة بتكلفة إجمالية 75 مليون جنيه وبطول 30 كم وبأقطار تتراوح ما بين 400 مللى وحتى 900 مللى لربط هذه المحطة العملاقة بخزانات كبيرة إحداهما خزان أبو الريش بسعة 4 آلاف م3، وخزان الأعقاب بسعة ألفين م3 من أجل توفير كوب مياه نظيف لمواطنى هذه القرى.وأكد أشرف عطية على أنه تم التنسيق مع المركز الوطنى لإستخدامات الأراضى لصدور القرار الجمهورى بالموافقة على الموقع المقترح لإنشاء محطة المعالجة الرئيسية لمشروع إدخال الصرف الصحى لقرى أبوالريش بتكلفة إجمالية 225 مليون جنيه، وهو الذى توازى مع تحديد مواقع محطات الرفع، مشددًا على إحلال وتجديد خط المياه الواقع أسفل بربخ الشيخ على لمنع تسريب المياه، علاوة على قيام الرى بإزالة كافة الحشائش والتراكمات بالبربخ.وطالب محافظ أسوان من مدير عام المنطقة الجنوبية للسكك الحديدية بإعادة تطوير المنطقة المحيطة بمزلقان بهاريف ومحطة الشيخ على ضمن المشروع الطموح لإنشاء خط سكك حديد من مدينة أسوان إلى مدينتي توشكى الجديدة وأبو سمبل السياحية ثم مدينة حلفا بالسودان الشقيق.