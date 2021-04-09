ختام ورش عمل «المساواة بين الجنسين في العمل»

اختتمت وزارة القوى العاملة، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أعمال ورش العمل التدريبية التي تستهدف أعضاء وحدة المساواة بين الجنسين في العمل، والتابعة للوزارة من المحافظات المختلفة.وبدأ عقد تلك الورش في نوفمبر 2020، واستمرت حتى الأسبوع الأول من إبريل 2021، في إطار التعاون بين المنظمة والوزارة في تنفيذ المشروعات الخاصة بالمساواة بين الجنسين في العمل.شارك في سلسة التدريبات، 125 ممثل وممثلة عن الوحدة من جميع المحافظات المصرية، وتهدف تلك الورش إلى إكساب أعضاء وعضوات الوحدة كافة المعارف والمهارات والخبرات اللازمة الخاصة بمفاهيم النوع الاجتماعي، معايير العمل الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في العمل، التخطيط المراعي للنوع الاجتماعي وأدوات التقييم والمتابعة.والجدير بالذكر أنه بنهاية كل ورشة، كان يقوم المشاركون والمشاركات بإعداد خطة عمل على مستوى كل محافظة لدعم عمل الوحدة المركزية بديوان الوزارة وتنفيذ خطتها التنفيذية للعام الجاري.