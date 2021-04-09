العراق: ضبط أسلحة وعتاد لداعش في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، الجمعة، العثور على أسلحة وعتاد من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك.

وقالت الخلية، في بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز)، إن قوة مشتركة من الفرقة 3 ومفرزة مكافحة المتفجرات في المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك نفذت واجب تفتيش مما أسفر عن العثور على 2 عبوة ناسفة على شكل جليكان و2 مقذوف طائرة و2 قنابل هاون عيار 60 ملم من مخلفات داعش.