رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الإسكندرية تتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية للمحال والمطاعم

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:48 م
الدكتورة جاكلين عازر
الدكتورة جاكلين عازر
هبه عويضه
طباعة
عقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، اجتماعًا تنسيقيا بين مديرية الصحة بالإسكندرية بحضور الدكتور سعيد السقعان مدير المديرية وممثلي الغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال، وذلك لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية تزامنا مع بداية شهر رمضان الكريم.

وخلال الاجتماع؛ أكدت نائب المحافظ على تضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتكثيف الاستعدادات والترتيبات بجميع المديريات والجهات المعنية لاستقبال شهر رمضان الكريم.

كما أكدت على التعاون التام بين مديرية الصحة وكافة القطاعات في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة المواطنين.

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة لاستعدادات استقبال شهر رمضان المعظم، تنفيذًا للقرارات الصادرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار جائحة كورونا.

موضوعات متعلقة

«الإفتاء» تستطلع هلال رمضان فى احتفال رسمى وشعبى الأحد

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

الحكومة تكشف حقيقة تقديم «منحة رمضان» لمستحقى «تكافل وكرامة»

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة


الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات «حياة كريمة»

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي الحما قبل تشغيل المشروع

image description

افتتاح 22 مسجدًا جديدًا في أسيوط

image description

استمرار شن الحملات على القطاعات الخدمية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه منفلوط المرشحة ضمن تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

جامعة الأزهر تنفي شائعات حول مواعيد الدراسة في رمضان

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت| تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي اليوم

«جونسون اند جونسون» تبدأ قريبا تجارب لقاحها في الهند

ألمانيا تعتزم تشديد قانون الحماية من العدوى

تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد 2021.. وأبرز الضحايا هذا العام

أيام زمان

حكاية الأزمة الأكبر في حياة الفنانة هند رستم

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ درويش الحريرى.. المُلحّن والمُعلم
ماجد حبته
تحرير «الشام» فى القرم!
المزيد

الثقافة

تتزين للانتحار.. تعرف على خرافة «عروس النيل» في مصر القديمة

مثقفون ف ختام «مئوية عكاشة»: عالم موسوعى يصعب تصنيفه

يتماس مع «الحلاج».. «صاحب الوردة» النص المسرحي الأول لعبدالرحيم كمال

مكتبة مصر الجديدة فى التصفيات النهائية من المشروع الوطنى للقراءة