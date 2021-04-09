نائب محافظ الإسكندرية تتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية للمحال والمطاعم

عقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، اجتماعًا تنسيقيا بين مديرية الصحة بالإسكندرية بحضور الدكتور سعيد السقعان مدير المديرية وممثلي الغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال، وذلك لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية تزامنا مع بداية شهر رمضان الكريم.وخلال الاجتماع؛ أكدت نائب المحافظ على تضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتكثيف الاستعدادات والترتيبات بجميع المديريات والجهات المعنية لاستقبال شهر رمضان الكريم.كما أكدت على التعاون التام بين مديرية الصحة وكافة القطاعات في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة المواطنين.جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة لاستعدادات استقبال شهر رمضان المعظم، تنفيذًا للقرارات الصادرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار جائحة كورونا.