«عقله طار».. هل يكون ضحايا رامز جلال على دراية مسبقة بالمقلب؟

◄ رامز قلب الأسد

◄ رامز ثعلب الصحراء

◄ رامز عنخ أمون

◄ رامز قرش البحر

◄ رامز واكل الجو

◄ رامز بيلعب بالنار

◄ رامز تحت الأرض

أزمة كبيرة يثيرها الفنان رامز جلال في كل عام بنفس التوقيت مع اقتراب حلول شهر رمضان يبدأ في تصدر التريند بسبب برنامج المقالب الذي يقدمه في رمضان منذ 10 سنوات، وبالرغم من الهجوم الذي يتعرض له إلا أنه يحقق كل عام أعلي نسبة مشاهدة، نظرًا للجماهيرية الكبيرة التي يحظي بها البرنامج نظرًا لاعتمادة في كل عام علي فكرة جديدة ومختلفة لإيقاع النجوم في مواقف لم يعتاد الجمهور رؤيتهم به.هناك سؤال الشهير يتردد بين محبي ومتابعي برامج رامز لم يتم الاجابة عليه بشكل قاطع حتى الآن من صناع البرنامج وهو.. هل يكون الضيوف الذين يتم استضافتهم علي علم أنهم سيسقطون فريسة لرامز أم أنهم لا يعلمون تفاصيل المقلب؟ هذا السؤال اجابته حيرت الجميع ولكن بعد 10 سنوات من انطلاق البرنامج يمكن الأجابة عليه بكل بساطة أن هناك ضيوف يكونوا علي علم بتفاصيل المقلب ويتم الاتفاق معهم وهناك نجوم يسقطون فريسة لرامز دون علمهم أذا فما الفرق.هناك نجوم مصريين وأسماء كبيرة سقطوا في فخ رامز دون علمهم مسبقًا وهنا تم الاعتماد على قوة الصداقة بين رامز وهؤلاء النجوم ولعل أبرزهم النجم أحمد السقا الذي وقع ضحية في برامج رامز مرتين الأولي في اول موسم "رامز قلب الأسد" والثانية في برنامج "رامز قرش البحر" وفي المرتين لم يعرف السقا انه سيقع ضحية لقالب رامز وما يؤكد ذلك ان أثناء وجوده فقي المرة الثانية بعد كشف المقلب حذر السقا رامز من استضافته في البرنامج مرة أخري وهو ما حدث بالفعل ولم يستضيف رامز السقا مرة أخرى.هناك نجوم آخرين يتم الاتفاق معهم بعقود ومبالغ مالية كبيرة من اجل التواجد في البرنامج وهو ما حدث في عام 2017 عندما أسضاف رامز جلال النجم العالمي شاروخان وتعرض رامز لهجوم كبير من النجم العالمي بسبب ما تعرض له في برنامج "رامز تحت الارض" ليخرج النجم العالمي ببيان رسمي لتهدئة جمهوره يؤكد لهم فيه بأنه علي علم بكل شئ تعرض له ومتفق عليه مع القائمين علي البرنامج.الفئة الثالثة من الضيوف يتم استضافتهم دون علمهم مسبقًا ويسقطون فريسة لرامز ومنهم من يطلب اجر زيادة بعد أنتهاء التصوير ومنهم من يوافق علي عرض الحلقة دون اي شروط، ولكن في كل موسم يتعرض رامز وفريق عمل برنامجه لبعض المشاكل المعتادة من الموسم الأول الذي تنتهي لصالحهم في النهاية وهو ما سنستعرضه معكم.انطلاقة برامج المقالب لرامز جلال كانت في عام 2011 ببرنامج "رامز قلب الأسد" والذي تم تصويره في فيلا بمصر وأعتمدت فكرته علي ذهاب النجوم لإجراء حوار ليتفاجئوا بوجود أسد يعرقل صعودهم في الأسانسير، بعد انتهاء هذا الموسم تعرض رامز لمشكلة حيث قامت إحدى المحاميات برفع دعوي قضائية عليه بمعاملة الأسود بشكل مهين ولكن رامز انتصر عليها بعدما أثبت ان الأسود كان يتم ترويضها بمدربين متخصصين، كما اعلنت صابرين بعد تصوير حلقتها أنها كانت علي علم بالمقلب نظرًا لأن الأسود المستخدمه في البرنامج ملك أبنة خالتها فاتن الحلو، وبالرغم من بساطة فكرة البرنامج إلا انه حقق نجاح جماهيري كبير وهو ما حمس رامز للأستمرار فيه.قدم رامز جلال عام 2012 برنامج "رامز ثعلب الصحراء" وتم تصويره في مصر أيضًا وكان تعتمد فكرته علي استضافة النجوم في الغردقة من أجل تصوير حلقة في برنامج مع الفنان عزت أبو عوف، وفي أحد الحلقات غضب زوج الفنانة سيرين وقام بتحطيم معدات وكاميرات التصوير، الأمر الذى كلف الشركة المنتجة الكثير.وفي عام 2013 قدم رامز جلال برنامج "رامز عنخ امون" بمساعدة زاهي حواس وكانت تقوم فكرته علي استضافة النجوم ليشاهدوا أحد الاكتشافات الأثرية ثم يتفاجئون بالمقلب، ونجح فريق عمل البرنامج في إسقاط النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ولكن الحلقة لم تمر بسلام خاصة بعدما علمت بتفاصيل المقلب، وانتشرت وقتها على وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية الأخرى مقطع فيديو قصير من الحلقة يظهر هيفاء وهى تركل رامز بقدمها تعبيرا منها لانزعاجها من فكرة البرنامج المرعبة، وقدم رامز حلقتين مع هيفاء الأولي وهي تقع ضحية والثانية وهو يحاول الصلح معها.في عام 2014، شهد برنامج "رامز قرش البحر" هجوم عنيف وحملة شنتها الفنانة آثار الحكيم حيث تقدمت ببلاغ للنائب العام وطالبت بوقف عرض البرنامج ليرد فريق عمل البرنامج في بيان رسمي مشيرًا إلى أنها تحاول استقطاب الأضواء ومضاعفة أجرها.خلال عام 2015 كانت إحدى ضيفات برنامج "رامز واكل الجو" الذي تدور أحداثه في طائرة، النجمة العالمية باريس هيلتون والتي هددت في تصريحات صحفية بأنها تعتزم رفع دعوى قضائية ضد صناع البرنامج لينتهي الأمر بعرض فضائية إم بي سي فيديو يظهر خلاله رامز جلال وهو يعتذر للنجمة العالمية ا لينتهي الأمر وديًا ودون أي خلافات.تعرض صناع برنامج رامز جلال لأزمة كبيبرة عندما اكتشفت الفنانة الإماراتية أحلام المقلب قبل نصف ساعة من تصويره وكتبت وقتها عبر حسابها علي تويتر " قبل نصف ساعة من التصوير مع رامز، اكتشفت اللعبة بعد ما عملت مكياج وكل شيء.. الحمد لله".في عام 2017 استعان رامز جلال بالإعلامي نيشان لمساعدة في استضافة النجوم ليسقطوا في المقلب، ولكن حدثت أزمة كبيرة في حلقة الفنان وائل كفوري هذا الموسم حيث ظهر في أول الحلقة ببنطلون أزرق وفي نهاية الحلقة تحول إلي اللون الاسود وهو ما يثبت فبركة البرنامج ولكن القائمين علي البرنامج وقتها أصدروا بيان يؤكدوا فيه عدم فبركة الحلقة وان لون بنطلون وائل كفوري تغير بسبب الرمال المتحركة.