الإعلامي محمد فارس يرصد تاريخ النادي الأهلي في كتاب جديد

أعلن الاعلامي محمد فارس طمان مقدم برنامج الأهلي خط أحمر على قناة الأهلي التلفزيونية تعاقده على اصدار كتاب عن النادي الأهلي لطرحه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة.ووعد محمد فارس جماهير النادي الأهلي بتقديم محتوى مميز بالكتاب، يتناول مراحل هامة من عمر النادي الأهلي ومحطات حاسمة في تاريخ الكيان العريق، كما سيتناول الكتاب العديد من القضايا التي شغلت جماهير النادي الأهلي على مدار السنوات.وأكد محمد فارس فى تصريحات صحفية على انه يعمل على هذا المشروع منذ فترة طويلة حتى جاء الوقت الذي يخرج فيه هذا المشروع الى النور متمنيًا أن ينال العمل رضا جمهور النادي الأهلي.يذكر أن محمد فارس اشتهر بأنه أحد مقدمي برنامج الأهلي خط أحمر برفقه زميله أحمد أسامة.وقد ظهر البرنامج على شاشة قناة النادي الأهلي منذ ما يقرب من عامين وأشتهر البرنامج الذي يعرض حاليا اسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الثانية عشر ليلا بتبنيه الدفاع عن قضايا النادي الأهلي ومواقفه من خلال شاشة النادي الأهلي ويحوذ البرنامج على متابعة جماهيرية عالية واهتمام لدى جمهور الأهلي.وقد اشتهر عن محمد فارس أيضًا بكتابة موضوعات الرأي الخاصة بالنادي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تلقى تفاعل دائم واهتمام من جمهور الأهلي.