اختيار مدرستين بمطروح ضمن الأفضل على مستوى الجمهورية

قال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الجمعة، إن مدرستي حسن الشربتلي الرسمية المتميزة لغات، والحمام المتميزة لغات، حققتا إنجازًا كبيرًا باختيارهما ضمن المدارس المتميزة على مستوى الجمهورية بالمسابقة الوزارية "أفضل مدارس اللغات على مستوى الجمهورية"، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة "التعليم أولًا" وإدراجها ضمن قائمة المدارس الفائزة بمسابقة مدارس مصر ٢٠٢١.وقدم وكيل تعليم مطروح التهنئة إلى مجدي المنشاوي مدير إدارة الرسميات سابقا والمدير العام الحالي لإدارة مرسى مطروح، وهدى إبراهيم مدير المدارس الرسمية وإدارة وهيئة تدريس الشربتلي والحمام الرسمية، مؤكدًا لهما ضرورة اتخاذ هذا الإنجاز الجمهوري ليكون نواة طيبة لاستمرار التميز التعليم وقبسا مضيئا يسيرون على هديه لاستمرار مسيرة الارتقاء بالمنظومة التربوية ومواصلة تقديم عملية تعليمية متطورة.وأوضح أن هذه المسابقة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأهمية خلق القدرة التنافسية بين طلاب المدارس داخل مؤسساتهم التعليمية على مستوى الجمهورية لتشجيع وتحفيز الطلاب على المشاركة الفعالة والتواصل المثمر بينهم، وأيضًا تشجيع التنافس الإداري بين مديري المدارس والإدارات وترسيخ مبادئ المواطنة والانتماء.