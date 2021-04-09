«الداخلية» توفد قافلة خدمية وإنسانية إلى 3 محافظات (فيديو)

أوفدت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية تضم جميع التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، لتقديم أوجه الرعاية للمواطنين استهدفت محافظات الإسكندرية والإسماعيلية والفيوم.وخلال القافلة تم توزيع عدد من المساعدات العينية بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبي عليهم وصرف العلاج اللازم بالمجان، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، وتعظيمًا لمبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، ولاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.