الكنيسة الأنجليكانية ناعية الأمير فيليب: قدم نموذجًا في الالتزام بخدمة التاج البريطاني

نعى الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية الأمير فيليب زوج الملكة اليزابيث ملكة إنجلترا.وقال حنا في بيانه إن الكنيسة تقدم تعازيها للأسرة المالكة قي بريطانيا وللشعب البريطاني ولرئيس أساقفة كانتربري في وفاة الأمير الراحل.واعتبر حنا إن الأمير الراحل قدم نموذجًا في الإخلاص والالتزام بخدمة التاج البريطاني.. حيث عاش حياة حافلة تفرغ فيها لخدمة المملكة المتحدة ولشعبها وكنيستها الأنجليكانية منذ زواجه بالملكة إليزابيث وحتى وفاته.