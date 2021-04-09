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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل تعدي أسرة من 5 أفراد على طبيب بأحد مستشفيات الغربية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:47 م
الداخلية
الداخلية
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كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله بشأن التعدى على طبيب بأحد المستشفيات بالغربية.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول خبر بأحد المواقع الإخبارية وعدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعرض طبيب بإحد المستشفيات بالغربية للاعتداء بالضرب من قِبل أهلية إحدى السيدات "محجوزة بذات المستشفى".

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 7 أبريل تلقى مركز شرطة السنطة، بمديرية أمن الغربية، إخطارا من نقطة شرطة أحد المستشفيات بوقوع مشاجرة داخل مبنى العزل لمصابين بفيروس "كورونا"، حيث تعدى أب وأبناؤه الـ4 على طبيب، وأمكن ضبطهم وجارٍ العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: طبيب بالمستشفى أدت إلى سحجات متفرقة واشتباه بكسر أحد أصابع اليد، وطرف ثانٍ: أحد الأشخاص بالمعاش وأبناؤه "4 أشخاص– لاثنين منهم معلومات جنائية" من بينهم سيدة- مقيمون ببندر السنطة؛ بسبب اعتراض الطرف الثانى على قيام الطبيب بإدخال مريضة مصابة بفيروس "كورونا" داخل عنبر العزل المحجوزة به زوجة الأول من الطرف الثانى ووالدة باقى أفراد الطرف الثانى، مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطبيب بالضرب محدثين ما به من إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط جميع المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة.

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