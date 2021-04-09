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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد ييلماز يجسد شخصية الشهيد أحمد زيدان في «الاختيار 2»

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:37 م
محمد ييلماز
محمد ييلماز
دعاء عبد المقصود
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يطل الفنان الشاب محمد ييلماز على شاشة رمضان من خلال عملين مهمين، حيث يشارك في مسلسل «الاختيار ٢» ويجسد ييلماز شخصية الشهيد البطل أحمد طارق زيدان.

مسلسل «الاختيار ٢» بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

أما العمل الثاني للفنان الشاب فهو مسلسل «اللي ملوش كبير»، حيث يجسد شخصية «ضاحي» صديق الخديوي ويجسده الفنان أحمد العوضي.

«اللي مالوش كبير» بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفي فكري.

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