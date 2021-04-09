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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الجنايات تحيل المتهم بتعذيب واغتصاب طفلة زوجته للمفتي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:27 م
محكمة
محكمة
ندى حمدي
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أحالت محكمة جنايات المنصورة خفيرا إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقا لاتهامه باغتصاب ابنة زوجته الطفلة لمدة عامين بعد تعذيبها.

صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار وائل كمال صالح وعضوية المستشارين فاروق محمد فخري ومحمد سليمان سمره ورامي منصور عباس الدائرة السادسة جنايات المنصورة، وحجزت المحكمة القضية للحكم بجلسة ٥ يونيو المقبل.

واستخدمت المحكمة أقصى عقوبة على المتهم كونه وليا على المجني عليها ومن المتولين تربيتها ولم تستعمل الرأفة معه لما ارتكبه في حق الطفلة من إجبار على المعاشرة الجنسية بعد تعذيبها، وكي جسدها بالسجائر وبالتالي تم الحكم عليه بظرف مشدد في القانون.

كشفت تحقيقات نيابة شمال المنصورة الكلية في القضية رقم ٧٢٣٢ لسنة ٢٠٢٠ جنايات شربين والمقيدة برقم ٦٥٤ لسنة ٢٠٢٠ كلي شمال المنصورة التفاصيل الكاملة لجريمة المتهم عبد العاطي. ع. ع ٤٩ سنة خفير في حق المجني عليها دينا. ه. أ ١٥ عاما، حيث تبين انه تزوج من ربة منزل لديها طفلة من زواج سابق عرض على زوجته ان يتولى هو تربيتها ورعايتها ثم استغل صغر سن الطفلة ووسوس له الشيطان لانتهاك جسدها الهزيل فكان عمرها ١٣ عاما وقرر اغتصابها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم كان ينتظر خروج زوجته من المنزل لشراء بعض احتياجاتها أو زيارة أقاربها تاركة ابنتها في رعايته ونفذ جريمته بعدما تعدى بالضرب على الطفلة بعصا، وهددها بالقتل والايذاء وقام باغتصابها ومعاشرتها معاشرة الازواج ثم كرر تهديداته له بعدم الإفصاح لوالدتها عما حدث، شرحت التحقيقات ان المتهم واصل اعتداءه السافر على الطفلة المجني عليها مع استمرار وصلات تعذيبه لها لإرهابها وعدم فضحه.

استمرت ممارسات زوج الام الشنيعة حتى فوجئ بظهور علامات الحمل على الطفلة الضحية وبذات اسلوب الترهيب اجبرها على اخبار والدتها بحملها سفاحا من جار لهم، واستغل المتهم صدمة الأم وادعى خشيته من الفضيحة وسط اهلهم وجيرانهم في البلدة وعرض عليها إجهاض الطفلة لدى أحد الاطباء ممن يقومون بتلك العمليات المماثلة دون أن يشعر بهم أحد منعا للفضائح واستجابت له الأم معتقدة انه يحمي سمعة ابنتها.

عقب اجهاض الطفلة عاد المتهم لممارساته القذرة معها واغتصابها عدة مرات مع حرق جسدها بالسجائر في حالة رفضها ومقاومتها له والتعدي عليها بالضرب، وكلما حاولت ابلاغ والدتها هددها واقنعها بانها لن تصدقها.

قررت الطفلة المجني عليها اللجوء لابن خالة المتهم والاعتراف بما تتعرض له وعندما أبلغته بتعرضها للاغتصاب بشكل شبه يومي من زوج أمها لم يصدقها قريبه، ولكنه حاول مساعدتها عندما التمس منها الصدق فأعطاها هاتف محمول مزود بكاميرا وعلمها كيفية استخدامه لتصوير ما تتعرض له من اعتداء جنسي وبالفعل نفذت الطفلة ما طلبه منها وما ان شعرت برغبة زوج أمها في تكرار فعلته قامت باخفاء الهاتف المحمول بعد فتح كاميرا الفيديو وصورت ما يحدث لها من انتهاك جسدي عنوة ثم اعطت الهاتف لابن خالة المتهم الذي أصابته صدمة مما رآه فأسرع بإبلاغ والدة الطفلة عارضا عليها المقاطع المصورة والتي أسرعت بدورها الي قسم الشرطة للابلاغ عن زوجها.

فور إلقاء القبض على المتهم ومواجهته باتهام زوجته له باغتصاب ابنتها انكر تماما صلته بالواقعة محاولا نفي التهمة عنه والادعاء بكيديتها إلا أن المفاجأة كانت بمواجهته بمقطع الفيديو الذي رصد اعتدائه الجنسي على الطفلة فأصيب بحالة انهيار وبكاء هيستيري؛ ليعترف بتفاصيل جريمته لمدة عامين كاملين من تعذيب واغتصاب واجبار على الإجهاض.

اثبتت تقارير الجهات الفنية المختصة ان الشخص في الفيديو هو المتهم فيما اثبت تقرير الطب الشرعي عدم عذرية الطفلة منذ فترة طويلة، علاوة على إصابات وحروق بمختلف انحاء جسدها نتيجة تعرضها لضرب وحرق شديدين.

بعد انتهاء التحقيقات احالت النيابة العامة لمحكمة الجنايات التي تداولت القضية على مدار عدة أشهر انتهت الي تطبيق اقصى عقوبة على المتهم بإحالة اوراقه الي المفتي لاخذ الراي الشرعي بإعدامه مطبقة الظرف المشدد.

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