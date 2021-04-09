مستشار الرئيس للصحة: لا يمكن توقع موعد انخفاض معدل إصابات كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أنه لا يمكن توقع موعد انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، قائلا إن هذه المرحلة تشهد زيادة في الحالات والأمر سيتضح عند الوصول لحالة الاستقرار، والبدء في الانخفاض.جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، على هامش المؤتمر العلمي المخصص لتدريب الأطباء على تجنب الأخطاء الشائعة في استخدام أدوية علاج مرضى فيروس كورونا.وأشار عوض تاج الدين، إلى أن مصر اكتسبت خبرة مهمة من التجارب السابقة أو الموجات السابقة تتمثل في أن علاج الحالات البسيطة في المنزل تحت الرقابة الطبية يخفف الضغط على المستشفيات، مؤكدا أن الأعراض التنفسية الحادة، ونقص الأكسجين وارتفاع درجة الحرارة يجب علاجها في المستشفى.