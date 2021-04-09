متلقي لقاح كورونا يمكن أن يصاب مرة أخرى؟.. «الصحة» تجيب

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث ورئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بوزارة الصحة، إن اللقاحات هي السلاح الحقيقي للقضاء على جائحة فيروس كورونا.وحذرت "عاصم" من الإحساس الخاطئ بالأمان بعد التطعيم ضد كورونا، حيث إن الحاصل على الطعم يمكن أن يحمل الفيروس وينقله إلى شخص آخر، موضحة أنه بالنسبة للقاح "سينوفارم" فإن الفاعلية الكاملة للقاح تكون بعد الجرعة الثانية بثلاثة أسابيع.وأشارت إلى أن الأبحاث ما زالت مستمرة بالنسبة للقاحات التي تعمل بتقنية التنقيط في الأنف، والتي تحمي الأغشية المخاطية من حمل الفيروس.بدوره، أكد الدكتورة أكرم عبدالباري، استشاري الحالات الحرجة، أهمية وصول مريض فيروس كورونا للمستشفى في الموعد لمناسب وتحديدا في أول 10 أو 15 يوما، موضحا أن نقص الأكسجين واحد من أهم العلامات التي تفرض على المريض الدخول إلى المستشفى.