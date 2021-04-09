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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الإنتاج الثقافي» يطلق البرنامج الرمضاني «هل هلالك» بمسرح ساحة الهناجر

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:27 م
خالد جلال
خالد جلال
حسن أمين
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أطلق قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال للعام الخامس على التوالي، برنامج الأنشطة الفنية الرمضاني "هل هلالك" وذلك على خشبة مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

يستهل البرنامج أولى فعالياته في السابع من شهر رمضان المبارك الموافق 19 أبريل الجاري، بحفل للفنانة فاطمة محمد علي وفرقتها الموسيقية، ويختتم فعالياته في 21 رمضان الموافق 3 مايو بحفل للفنانة أميرة رضا..

كما يشهد البرنامج احتفالًا كبيرًا بذكرى حرب العاشر من رمضان، يتم خلاله تكريم مجموعة من رجال القوات المسلحة الذين شاركوا في الحرب المجيدة، إضافة إلى تكريم كوكبة من الفنانين الذين شاركوا في أعمال وطنية، وتزامنًا مع هذه الاحتفالية يتم افتتاح معرض "انتصارات العاشر من رمضان في الوثائق المصرية" الذي تنظمه دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد بالتعاون مع قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وذلك بقاعة آدم حنين للمعارض بمركز الهناجر للفنون.

وأشار خالد جلال إلى أن "هل هلالك" هذا العام يستضيف تكريم المركز القومي للمسرح التابع لقطاع الإنتاج الثقافي، لاسم الفنان الكبير محمد الكحلاوي، ويحييه الفنان الكبير أحمد الكحلاوي وذلك في إطار خطة تكريم الرموز الفنية التي أثرت الوجدان المصري والعربي. مضيفًا أن عرض العرائس الشهير "الليلة الكبيرة" من المقرر تقديمه يوميًا قبل الفقرات الفنية، حرصًا على إسعاد الجمهور بكافة أطيافه من أجيال الشباب والأطفال والكبار، وذلك إلى جانب عروض السيرك القومي.

منوهًا بتقديم عروض فرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية، وفرقة الإنشاد الديني وأنغام الشباب والفرقة القومية للموسيقى الشعبية والتي تتبع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

كما ينظم القطاع أمسية شعرية غنائية للشاعر محمد بهجت بمصاحبة الفرقة الموسيقية للفنان محمد باهر.

من جانب آخر أوضح المخرج خالد جلال أن البرنامج يحتفي بالطفل على وجه التحديد، من خلال ركن الطفل الذي ينظم يوميًا ورشًا للأشغال الفنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل.
وشدد جلال على الاهتمام الكامل باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا وذلك حرصًا على جمهور هذه الاحتفاليات.

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