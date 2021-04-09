رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يطلب 753 مليار دولار لميزانية الدفاع للسنة المالية المقبلة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:48 م
بايدن
بايدن
ا ش ا
طباعة
طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن ميزانية دفاعية بقيمة 753 مليار دولار للسنة المالية المقبلة، منها تخصيص 715 مليار دولار إلى البنتاجون، حسبما أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة.

وأوضحت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن الميزانية المقترحة للسنة المالية 2022 تمثل زيادة طفيفة عن عام 2021 التي بلغت 740 مليار دولار.

وأفادت الصحيفة الأمريكية أن مخطط الميزانية لا يكشف بالضبط البنود التي ستنفق فيها الأموال، مع توقع عرض أكثر تفصيلا في وقت لاحق من هذا الربيع.

وقال البيت الأبيض إن ميزانية وزارة الدفاع "تعطي الأولوية للحاجة لمواجهة التهديدات من الصين باعتبارها التحدي الأكبر للوزارة".

كما تقترح الميزانية أيضًا "استثمارات قابلة للتنفيذ ومسئولة" في الأسطول البحري، و"تدعم برامج التحديث النووي المستمرة مع ضمان أن هذه الجهود مستدامة"، و"تواصل ضمان بقاء الجنود والبحارة والطيارين ومشاة البحرية والأوصياء الأمريكيين الأفضل تدريبًا وأكثر قوة مجهزة في العالم".

وقالت أيضًا إن الميزانية ستدعم "الجهود المبذولة للتخطيط وتخفيف آثار تغير المناخ" على منشآت وزارة الدفاع والاستثمار في "أبحاث الطاقة والطاقة وتطويرها".

وتشمل ميزانية الدفاع الإجمالية كلًا من تمويل البنتاجون والبرامج غير التابعة للبنتاجون مثل تمويل وزارة الطاقة للأسلحة النووية.

موضوعات متعلقة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

الحكومة تكشف حقيقة تقديم «منحة رمضان» لمستحقى «تكافل وكرامة»

أتربة عالقة وتحذير من الأرصاد.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة


الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات «حياة كريمة»

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي الحما قبل تشغيل المشروع

image description

افتتاح 22 مسجدًا جديدًا في أسيوط

image description

استمرار شن الحملات على القطاعات الخدمية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه منفلوط المرشحة ضمن تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

موقف دفعة 3 ثانوى من المواد خارج المجموع

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت| تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي اليوم

«جونسون اند جونسون» تبدأ قريبا تجارب لقاحها في الهند

ألمانيا تعتزم تشديد قانون الحماية من العدوى

تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد 2021.. وأبرز الضحايا هذا العام

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
السهولة والصعوبة
بسنت حسن
القومية المصرية
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
المزيد

الثقافة

مكتبة مصر الجديدة فى التصفيات النهائية من المشروع الوطنى للقراءة

مثقفون في ختام «مئوية عكاشة»: عالم موسوعي يصعب تصنيفه

فى ذكرى فؤاد خليل..«ستمونى» صانع البهجة الذى مات كمدا

الليلة.. حفل توزيع جوائز مسابقة يحيى حقى للرواية