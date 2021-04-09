الكويت تسجل 1477 إصابة و10 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الجمعة، تسجيل 1477 إصابة جديدة و10 وفيات بفيروس كورونا المستجد، و1367 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله السند - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) - أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 244 ألفا و325 حالة، والوفيات إلى 1393 حالة، والشفاء إلى 228 ألفا و627 حالة بنسبة شفاء بلغت 93.6%.