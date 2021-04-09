المنتدى التونسي: تراجع أعداد المهاجرين لإيطاليا الشهر الماضي

أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الجمعة، تراجع أعداد المهاجرين الغير شرعيين الذين وصلوا إلي السواحل الإيطالية خلال شهر مارس 2021 إلي حوالي النصف، مقارنة بشهر فبراير 2021.

وكشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية -على صفحته الرسمية- أن أعداد المهاجرين الغير شرعيين الذين وصلوا إلى إيطاليا في شهر مارس 2021 تراجع إلى 338 مهاجرا، مقابل 660 مهاجرا في شهر فبراير من نفس العام.

وأشار المنتدى التونسي إلي أنه تم إحباط 72عملية هجرة غير شرعية في شهر مارس الماضي، مقابل 77 عملية في شهر فبراير من نفس العام، في حين تم ضبط 882 مهاجرا غير شرعي في شهر مارس 2021، مقابل 1273 مهاجرا غير شرعي في شهر فبراير من نفس العام.

وأوضح المنتدى أن حاملي الجنسية التونسية يمثلون 15% من جملة المهاجرين الغير شرعيين الذين وصلوا إلي السواحل الإيطالية هذا العام.