محمد محيي: ألبومي الجديد في صيف 2021

يواصل المطرب محمد محيي تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد تمهيدا لطرحه للجمهور خلال الفترة المقبلة.وقال محمد محيي، لـ"الدستور"، إنه انتهى من تسجيل عدد كبير من أغنيات الألبوم الذي يضم أكثر من 12 أغنية، يتعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين.وأضاف أن الألبوم من المقرر طرحه خلال موسم صيف 2021 بعد عيد الفطر المقبل، مؤكدا أن باقي أغنيات ألبومه الأخير الذي يحمل اسم "بتاع زمان" ستطرح خلال الفترة المقبلة.وكان محيي قد طرح عددًا من أغنياته الجديدة، أبرزها "سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي وحققت نجاحًا كبيرًا، وكذلك "فوضت أمري"، من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى، وأغنية "قلت أخونه"، من كلمات نورالدين حمدي، وألحان كريم حمدي، وتوزيع الموسيقى فهد.