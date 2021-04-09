رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد محيي: ألبومي الجديد في صيف 2021

الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:43 م
محمد محيي
محمد محيي
حسن أمين
طباعة
يواصل المطرب محمد محيي تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد تمهيدا لطرحه للجمهور خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد محيي، لـ"الدستور"، إنه انتهى من تسجيل عدد كبير من أغنيات الألبوم الذي يضم أكثر من 12 أغنية، يتعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين.

وأضاف أن الألبوم من المقرر طرحه خلال موسم صيف 2021 بعد عيد الفطر المقبل، مؤكدا أن باقي أغنيات ألبومه الأخير الذي يحمل اسم "بتاع زمان" ستطرح خلال الفترة المقبلة.

وكان محيي قد طرح عددًا من أغنياته الجديدة، أبرزها "سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي وحققت نجاحًا كبيرًا، وكذلك "فوضت أمري"، من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى، وأغنية "قلت أخونه"، من كلمات نورالدين حمدي، وألحان كريم حمدي، وتوزيع الموسيقى فهد.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 9-4-2021

جامعة الأزهر تنفي شائعات حول مواعيد الدراسة في رمضان

موقف دفعة 3 ثانوى من المواد خارج المجموع

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة


الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات «حياة كريمة»

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي الحما قبل تشغيل المشروع

image description

افتتاح 22 مسجدًا جديدًا في أسيوط

image description

استمرار شن الحملات على القطاعات الخدمية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه منفلوط المرشحة ضمن تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

جامعة الأزهر تنفي شائعات حول مواعيد الدراسة في رمضان

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت| تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي اليوم

«جونسون اند جونسون» تبدأ قريبا تجارب لقاحها في الهند

ألمانيا تعتزم تشديد قانون الحماية من العدوى

تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد 2021.. وأبرز الضحايا هذا العام

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ درويش الحريرى.. المُلحّن والمُعلم
ماجد حبته
تحرير «الشام» فى القرم!
المزيد

الثقافة

مثقفون ف ختام «مئوية عكاشة»: عالم موسوعى يصعب تصنيفه

تتزين للانتحار.. تعرف على خرافة «عروس النيل» في مصر القديمة

يتماس مع «الحلاج».. «صاحب الوردة» النص المسرحي الأول لعبدالرحيم كمال

مكتبة مصر الجديدة فى التصفيات النهائية من المشروع الوطنى للقراءة