البحرين تدين استهداف الحوثي للسعودية بطائرات المفخخة

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية الإرهابية إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة تجاه المملكة العربية السعودية، كما استنكرت قيامها بإطلاق طائرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، في تحدٍ سافر للأعراف والقوانين الدولية.وأكدت "الخارجية البحرينية" في بيانٍ لها مساء اليوم، وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية، فيما تتخذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة.وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء اليوم، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.وأكد التحالف العربي في بيانٍ له، أن محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تم صدها وإحباطها، مشددًا على اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.