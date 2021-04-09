مكتبة الإسكندرية تحتفل بمرور 10 سنوات على إنشاء مركز الدراسات القبطية

نظمت مكتبة الإسكندرية، احتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء مركز الدراسات القبطية، بحضور الأنبا أبرآم مطران الفيوم والدكتور إسحق عجبان عن معهد الدراسات القبطية والدكتور أشرف ناجح عن مؤسسة القديس مرقس لتوثيق التراث القبطي، بالإضافة إلى الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة.وكُرم خلال الاحتفالية كل من اسم مثلث الرحمات الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس أنبا مقار ببرية شيهيت، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان والقس باسيليوس صبحي والقمص يوسف تادرس أعضاء اللجنة الاستشارية بمكتبة الإسكندرية.وأقامت مكتبة الإسكندرية، أمس، الاحتفالية التي كان موضوعها مستقبل الدراسات القبطية بمصر، في بيت السناري بمنطقة السيدة زينب، وتضمنت معرضًا للأيقونات القبطية وعددًا من المحاضرات التي ألقاها باحثون في القبطيات ومفكرون.