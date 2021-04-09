الأحد.. تنظيم قافلة متكاملة لقرية العراقية بالمنوفية ضمن «حياة كريمة»

تنظم مؤسسة "حياة كريمة" بقيادة المهندس محمد ربيع، بالتعاون مع جامعة المنوفية، الأحد المقبل، قافلة متكاملة لقرية العراقية بمركز الشهداء محافظة المنوفية في عددًا من التخصصات الطبية والتمريض والطب البيطري والزراعة والتربية والتربية النوعية ومكافحة الإدمان.يأتي ذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وإشراف الدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.وسوف تقوم القافلة بتوقيع الكشف الطبى المجاني بالوحدة الصحية فى تخصصات الباطنة والأطفال والعظام وأنف وأذن ورمد ونفسية وجلدية.كما يتم الكشف البيطري على الماشية بالسونار فى الوحدة البيطرية، بالإضافة إلى ما تقدمه كلية الزراعة من التوعية بالمحاصيل الزراعية بالجمعية الزراعية، كما وتساهم كلية التربية والتربية النوعية في تعليم الحرف المختلفة ومحو الأمية لأهالي القرية وخدمات أخرى توعوية تقدمها كلية التمريض في التوعية بالإسعافات الأولية ومكافحة الأدمان بمدرسة الشهيد أشرف حبيب الإبتدائية.