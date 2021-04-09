عوض تاج الدين يتحدث عن الآثار الجانبية للقاح أسترازينيكا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، على أهمية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في التقليل من كمية الفيروسات الموجودة في المجتمع، مما يقلل من معدلات انتقال العدوى في المجتمع، كما أن اللقاح يقوي الأجسام المناعية.وأوضح في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة 9 أبريل، على هامش المؤتمر العلمي المخصص لتدريب الأطباء على تجنب الأخطاء الشائعة في استخدام أدوية علاج مرضى فيروس كورونا، أن بعض المصابين بالفيروس تتكون لديهم أجسام مناعية توفر لهم الحماية لمدة تتراوح من 5 لـ6 أشهر، وهو ما يوضحه تحليل يعرف في الأوساط الطبية بـIGI تحليل.وعن الأعراض الجانبية التي ارتبطت عند بعض الناس بلقاح أسترازينيكا، قال تاج الدين، إن الجلطات يمكن أن ترتبط بالعديد من الأمراض، مؤكدا أن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا بسيطة، مشيرا إلى أن دولة إنجلترا طعمت نحو 31 مليون مواطن بلقاح أسترازينيكا ولم ترصد حالات التجلطات إلا في 76 حالة فقط.