مستشار الرئيس يكشف موقف مصر من الموجة الثالثة لكورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن احتمال الدخول في موجة ثالثة من وباء فيروس كورونا أصبح قريبا للغاية بسبب زيادة عدد الحالات، وهو ما يستوجب الحرص الشديد.وأضاف عوض تاج الدين، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة 9 أبريل، على هامش المؤتمر العلمي المخصص لتدريب الأطباء على تجنب الأخطاء الشائعة في استخدام أدوية علاج مرضى فيروس كورونا- أن اللقاحات لا تعطي مناعة كاملة ولكنها تقلل الأعراض، مضيفا أن البروتوكول العلاجي أو الخطة الاسترشادية للتعامل مع الحالات تختلف من حالة لأخرى حسب الأعراض والظروف الطبية لكل حالة.وأوضح مستشار الرئيس أن البروتوكولات العلاجية يتم تطويرها من خلال التواصل مع المؤسسات العلمية والدول صاحبة التجربة السابقة في التعامل مع الجائحة، مشيرا إلى مواجهة مشاكل عديدة من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية ومضادات التجلط والمسكنات.