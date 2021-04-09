إلغاء رحلة الخطوط المغربية بين القاهرة والرباط

كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، عن إلغاء رحلة الخطوط الجوية المغربية القادمة من الرباط إلى القاهرة، لعدم الجدوي الاقتصادية من تشغيلها لانخفاض الأعداد الركابية.وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، تلقت إخطارًا من شركة الخطوط المغربية، بإلغاء رحلتها الجوية بين الرباط والقاهرة رقم 4374، لقلة الركاب ولعدم الجدوي الاقتصادية من إقلاعها، والتي كان من المقرر وصولها في تمام الساعة 3.15 مساء اليوم الجمعة.وأشارت المصادر، إلى أن السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، اتخذت الإجراءات والتدابير المتبعة في تلك الظروف.