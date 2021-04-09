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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 4249 وفاة بكورونا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:20 م
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
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أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، الجمعة، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ارتفعت إلى 345 ألفًا و25 حالة وفاة عقب تسجيل 4 آلاف و249 وفاة جديدة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأفادت وكالة الأنباء البرازيلية، نقلًا عن وزارة الصحة، بأن وزارة الصحة سجلت، على مدار أمس، 86 ألفًا و652 إصابة جديدة بـ"كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 13 مليونا و279 ألفًا و957 إصابة على مستوى البلاد.
كما أضافت أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 11 مليونًا و732 ألفًا و193 شخصًا، بينما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد  مليونا و202 ألف و639 مريضًا.
يُشار إلى أن وباء فيروس "كورونا" المستجد أصاب الآن ما يزيد عن 133 مليون شخص، وأودى بحياة أكثر من مليونين و914 ألف شخص حتى الآن.

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