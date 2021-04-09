واشنطن: لا شىء مقلقًا بشأن لقاح جونسون آند جونسون

أعلنت وكالة السيطرة على الأمراض الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه لا شيء مقلقًا بشأن لقاح جونسون آند جونسون.وأوضحت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية، الجمعة، أنها تدرس حالات تجلط الدم بعد أخذ لقاح "جونسون آند جونسون".وقالت وكالة فرنس برس إن إعلان هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية يأتي بعد تسجيل أربع حالات تجلط الدم بينها وفاة.وذكرت الهيئة أن لجنتها الخاصة بالسلامة "بدأت تدرس تقارير للتحقق من حالات تجلط الدم بعد أخذ اللقاح".وأضافت أن ثلاث حالات سجلت في الولايات المتحدة ورابعة خلال تجارب سريرية في موقع لم يحدد.