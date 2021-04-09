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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بني سويف تعلن التحويلات المرورية الجديدة بالطريق الصحراوي الشرقى

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:58 م
محمد هاني غنيم
محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلنت محافظة بنى سويف، اليوم الجمعة، أنه سيتم بداية من باكر فى تمام الساعة 8 صباحا، تنفيذ التحويلات المرورية التي أقرتها اللجنة التي شكلها المحافظ "د. محمد هاني غنيم" المختصة بدراسة أسباب تكرار الحوادث بالطريق الصحراوي الشرقي الحر (بني سويف – القاهرة ).

حيث سيسلك النقل الثقيل تريلات، والأتوبيسات القادم من القاهرة "الطريق الإقليمي قبل بداية بوابة حلوان، والنزول إلى أحد الطرق الأخرى المتاحة، بينما تمر السيارات الملاكي والميكروباص عبر بوابة الكريمات والنزول إلى الطريق الصحراوي الشرقي القديم، على أن يسلك القادم من الصعيد إلى القاهرة نفس خط السير القديم (دون تغيير).

وتأتي تلك الإجراءات بهدف الحد من الحوادث المرورية بالمنطقة التي قد شهدت ذلك بكثرة في الفترة الأخيرة، حيث تشهد تلك المنطقة بالطريق الصحراوي الشرقي تنفيذ أعمال التأهيل ورفع الكفاءة بأحد جانبي الطريق، وأن هذه التحويلات التي جعلت الوصلة التي بها الأعمال اتجاه واحد (الصعيد – القاهرة)، سيساهم ذلك في الحد من الحوادث والتسريع في وتيرة الأعمال وانهائها في أقرب وقت ممكن، لتعود الحركة المرورية على الطريق لطبيعتها.

وطالب المحافظ بسرعة التنسيقات اللازمة بين الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمرور الجيزة وإدارة مرور بنى سويف بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أنه مع تكرار الحوادث المرورية بالطريق الصحراوي الشرقي في نفس المنطقة التي تشهد أعمال رفع كفاءة، قام المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بتشكيل لجنة بقرار رقم 42 لسنة 2021 برئاسة السكرتير العام المساعد" اللواء حسام حمودة " والتي تختص بدراسة أسباب تكرار الحوادث بالطريق الصحراوي الشرقي الحر (بني سويف – القاهرة )،ووضع الحلول للحد منها، وأكد المحافظ أن هذا الملف يشهد اهتمامًا كبيرًا من سيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى الإشراف المباشر والميداني من المستشار الهندسي لدولة رئيس مجلس الوزراء على الحلول المقترحة وآلية تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وخلال الاجتماعات والمعاينات الميدانية للطريق من قبل اللجنة طالب المحافظ الجهات المعنية والمنفذة بسرعة دراسة الحلول المقترحة، والموافقة عليها أو إبداء التعديلات اللازمة لسرعة تنفيذها، والاتفاق على موعد التنفيذ، لاسيما وأن هذا الملف يعتبر من الملفات الحيوية التي تتعلق بسلامة المواطنين من الركاب والسائقين المستخدمين لهذا الطريق،الذي يشهد جانب منه أعمال تأهيل وتطوير، مؤكدا أنه يوجد تعاون كبير بين كافة المسئولين بالجهات المعنية وذات الصلة لانجاز تلك الحلول في أقرب وقت ممكن.

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