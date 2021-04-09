غدًا.. سوهاج تحتفل بعيدها القومى بافتتاح مشروعات قومية وخدمية

تجري محافظة سوهاج استعدادات مكثفة للاحتفال بعيدها القومي الموافق 10 أبريل من كل عام.وكشف مصدر مسئول بمحافظة سوهاج، أنه نظرا لظروف كورونا سيقتصر الاحتفال على افتتاح عدد من المشروعات القومية.ومن المقرر أن يقوم اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج يرافقه اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للجندي المجهول وافتتاح عدد من المشروعات القومية من بينها مشروع الإسكان الاجتماعي بجرجا ثم افتتاح معرض الحرف التراثية بالحديقة المتحفية وافتتاح 10 أنوال النسيج بمدينة الكوثر،وافتتاح مركز الخدمات التموينية بجزيرة شندويل.جدير بالذكر أن محافظة سوهاج تحتفل بعيدها القومي والذي يوافق 10 أبريل تخليدًا لذكرى تصدى أبناء سوهاج لقوات الغزو الفرنسية حينما جاءت بحملتها الشهيرة علي مصر وزحفت بجيوشها إلي الجنوب ولاقت الحملة مقاومة شديدة بمدن وقرى المحافظة وحدثت معارك عديدة أظهرت كفاح الشعب السوهاجى.