بن زايد: الأمير فيليب ربطته بالإمارات صداقة على مدى عقود

نعى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة لبریطانیا وأیرلندا الشمالیة، مشيدًا بعلاقات الصداقة التي ربطت الأمير الراحل بدولة الإمارات العربية المتحدة.وكتب بن زايد، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "تعازينا ومواساتنا الصادقة إلى الملكة إليزابيث الثانية والأمير تشارلز والعائلة الملكية والشعب البريطاني الصديق، في وفاة الأمير فيليب دوق أدنبرة.. ربطته بالإمارات علاقات صداقة على مدى عقود.. أتمنى لجلالة الملكة وعائلتها الكريمة الصبر والسكينة".وفي قتٍ سابق، أعلن قصر باكنجهام بالمملكة المتحدة، صباح اليوم، وفاة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، في قلعة وندسور، عن عمر ناهز 99 عامًا.وجاء في بيان صادر عن قصر باكنجهام: "ببالغ الأسى، تٌعلن جلالة الملكة وفاة زوجها الحبيب، الأمير فيليب دوق أدنبرة".وتزوج الأمير فيليب من الأميرة إليزابيث في عام 1947، قبل خمس سنوات من اعتلائها العرش، وكانت أطول زيجة ملكية في التاريخ البريطاني.