اللقطات الأولى من لحظة ارتداء شام الذهبى خاتم الخطوبة (فيديو)

كشفت شام الذهبى، ابنة النجمة السورية أصالة نصرى، عن أول فيديو من حفل خطوبتها، وظهرت خلاله وهى تقبل رأس خطيبها "أحمد"، ثم قامت باحتضانه، فى الحفل الذى أقيم على أحد المراكب وسط النيل، بينما قام خطيبها بإهدائها خاتم الخطوبة راكعًا على قدمه فى مشهد رومانسى.ونشرت شام، الفيديو عبر حسابها على موقع إنستجرام، ولكن زينته بالمقطع المصور بتاريخ 23 يناير 2021، وهو ما يبدو أنه اليوم الذى تم فيه إعلان التعارف والموافقة على الارتباط بينهما.