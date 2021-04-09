«الصحة العالمية»: هناك اختلال صادم فى توزيع لقاحات «كوفيد-19»

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الجمعة، إن هناك "اختلالا صادما" في توزيع لقاحات الوقاية من كوفيد-19 على مستوى العالم، مؤكدا أن معظم الدول ليس لديها ما يقترب من الجرعات الكافية لتطعيم العاملين في القطاع الصحي وغيرهم من المعرضين لمخاطر عالية من الإصابة.وأضاف أن أكثر من 700 مليون جرعة لقاح استُخدمت على مستوى العالم، لكن 87 في المئة منها ذهبت إلى الدول عالية الدخل أو الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل، في حين حصلت الدول منخفضة الدخل على 0.2 في المئة فقط من الجرعات.وأوضح تيدروس في إفادة صحفية: "تقريبا واحد من كل أربعة في المتوسط تلقوا لقاحات كوفيد-19 في الدول مرتفعة الدخل. في الدول منخفضة الدخل واحد من بين أكثر من 500".