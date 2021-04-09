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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

في ذكرى مذبحة دير ياسين.. «الأزهر»: حان الوقت لمحاسبة مرتكبيها

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:36 م
الأزهر
الأزهر
أميرة العناني
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تحل اليوم الجمعة، الذكرى الـ٧٣ لمذبحة دير ياسين، والتي نفذتها العصابات الصهيونية في ٩ أبريل ١٩٤٨، وأسفرت عن استشهاد 250 إلى 360 فلسطينيًا، كما تسببت في هجرة الآلاف من الفلسطينيين فرارًا من عمليات البطش الممنهجة التي قامت بها العصابات الصهيونية على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وقال مرصد الأزهر إن ضحايا هذه المجزرة الأليمة التي ما زالت تؤثر سلبًا حتى يومنا هذا على الحق الفلسطيني؛ حيث أدت تلك المذبحة إلى تقليص عدد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨ من ٨٠٠ ألف إلى ١٦٥ ألف فلسطيني.

وفي هذا الإطار، يدعو مرصد الأزهر دول العالم والمؤسسات الدولية المعنية مثل المحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك لمحاسبة مرتكبي هذه المذبحة وغيرها من جرائم انتهكت حقوق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من ٧٠ عامًا دون مساءلة قانونية حقيقية.

وأخيرًا، يجدد مرصد الأزهر تأكيده على دعمه الدائم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة أمام الإرهاب الصهيوني حتى يتمكن من إقامة دولته المستقلة.

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