ضبط شخصين بحوزتهما أدوية مهربة وممنوع تداولها داخل البلاد

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط شخصين، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، لممارستهما نشاطًا إجراميًا في الاتجار بالأدوية المستوردة وغير المسدد عنها الرسوم والضرائب المستحقة، متخذين من إحدى الشقق الكائنة بدائرة قسم شرطة أول الرمل مقرًا للترويج لنشاطهما المؤثم في بيع الأدوية لعملائهما بنطاق المحافظة.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، وبالاشتراك مع الجهات المعنية، تم استهدافهما وضبطهما داخل الشقة المشار إليها.وتم ضبط كمية كبيرة من الفيتامينات والمكملات الغذائية والأدوية الخاصة بعلاج عدد من الأمراض (بعضها مجهول المصدر وممنوع تداولها داخل البلاد، وأخرى مهربة من الخارج وغير مسجلة وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة– جهاز حاسب آلي بفحصه فنيًا تبين أنه محمل عليه بيانات وأسماء الأدوية المضبوطة– 2 هاتف محمول خاص بتلقي طلبات الشراء من عملائهما)، بمواجهتهما أقرا بحيازتهما تلك المضبوطات بقصد بيعها والاستفادة بفارق السعر بالمخالفة للقانون.قدرت القيمة السوقية للمضبوطات بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه تقريبا.