لأول مرة.. إبرام سمير يكشف كواليس دخوله الفن مع أحمد عزالدين

حل الفنان إبرام سمير ضيفًا على برنامج "فوتوشوت" على منصة x time الذى يقدمه الإعلامي أحمد عز الدين، وخلال لقائه كشف عن قصة تفوقه فى الثانوية العامة ودخوله كلية الطب.كما كشف عن بداياته فى مجال التمثيل، وكيف أقنع أهله بدخوله هذا المجال بعد نقاشات لتأجيل سنين الدراسة بالكلية وكواليس كوميدية أثناء عمله كطبيب في جراحات السمنة.وخلال الحلقة قامت الفنانة ويزو بعمل مداخلة تليفونية قائلة "هو لو عاوز يثبت أنه طبيب دي كدبة أبريل، لكن الحق هو دكتور شاطر فعلا ولما بيكتبلي دوا بيكون صح وبيقرأ التحاليل بريفكس".وكشف إبرام عن مشاركته في مسلسل "أحسن أب" لعلي ربيع في رمضان القادم وينتظر عرض فيلمه الجديد "بار كود" وكشف لأول مرة عن استعداده لتقديم برنامج تليفزيوني.يذكر أن برنامج "فوتوشوت" تدور فكرته في عمل جلسة تصوير خاصة للنجم الضيف من المصورة الفوتوغرافية ولاء غنيم ومعرفة آخر أخباره الفنية.